Колобков: Сборные России по хоккею смогут тренироваться на базе ярославского училища
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле будет рассмотрено в качестве площадки для проведения тренировочных сборов национальных команд России после завершения строительства собственной
материально-технической базы учебного заведения. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу была введена в эксплуатацию первая очередь строительства училища. В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин.
«Такой федеральный центр, которым станет ярославское хоккейное училище, — это уникальный объект, — сказал Колобков. — Наши сборные по хоккею сейчас, в основном, тренируются в Новогорске, там ведется подготовка семи наших команд. Безусловно, на базе в Новогорске часто проходят соревнования, зачастую, в одно и то же время. Поэтому чтобы сделать подготовку национальных команд по хоккею максимально эффективной, мы рассмотрим совместно с Федерацией хоккея России базу училища в Ярославле для подготовки других составов сборных команд в том числе».
В состав первого этапа строительства учебного заведения вошли следующие объекты: трехэтажная хоккейная тренировочная арена с многофункциональным комплексом, общежитие, пищеблок, семиэтажный комплекс учебных помещений, а также плоскостные сооружения — футбольное поле с беговыми дорожками, две открытых хоккейных площадки, два теннисных корта.
Строительство инфраструктуры ярославского училища ведется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Как сообщалось ранее, строительство всех объектов будет завершено в 2018—2019 гг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter