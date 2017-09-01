Первую победу в новом сезоне одержал хабаровский «СКА-Нефтяник»

Хабаровск, 1 сентября, AmurMedia.

На подготовительном сборе в Швеции армейцы Хабаровска провели очередной контрольный матч, в котором взяли верх над еще одним представителем местной Элитсерии — «Брубергом» из Сёдерхамна, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

В отличие от первого матча с «Сандвикеном» (7:7), тренерский штаб несколько видоизменил стартовый состав. С первых секунд на поле появился Александр Антипов, заменивший Дениса Потемина, а так же молодой Юрий Бондаренко, занявший место Валерия Ивкина. Кроме того, в составе армейцев дебютировал Янис Бефус, пропустивший предыдущую встречу.

Несмотря на свой скромный статус (7-е место в Элитсерии по итогам сезона-2016/17), команда из Сёдерхамна оказалась весьма крепким «орешком». Чтобы «разгразть» его, хабаровчанам (еще не до конца отошедшим от нагрузок) пришлось приложить немало усилий. Тем не менее, общий ход игры не вызвал никаких сомнений в исходе поединка, который завершился вполне уверенной победой дальневосточников. Отметим дубль новобранца команды, нападающего Алексея Ничкова.

2 сентября армейцы проведут заключительный контрольный матч. В этот день им предстоит поездка в Эдсбюн, где они скрестят клюшки с действующим чемпионом Швеции — командой с одноименным названием.