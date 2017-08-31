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31 августа 2017, 20:07 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Вратарь Максим Третьяк заявлен за клуб ВХЛ «Южный Урал»

Вратарь Максим Третьяк, внук прославленного советского голкипера Владислава Третьяка, заявлен за клуб Высшей хоккейной лиги «Южный Урал», сообщает «Урал 56».

20-летний вратарь ранее выступал за московский ЦСКА и «Адмирал» из Владивостока, за который в прошлом сезоне КХЛ провёл четыре встречи, отражая 91,5% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.

Голкипер вызывался в состав юношеской и молодежной сборной России. Также Третьяк вызывался в состав основной сборной России на Евротур, но к играм не привлекался.
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