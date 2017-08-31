Вратарь Максим Третьяк заявлен за клуб ВХЛ «Южный Урал»

20-летний вратарь ранее выступал за московский ЦСКА и «Адмирал» из Владивостока, за который в прошлом сезоне КХЛ провёл четыре встречи, отражая 91,5% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.



Голкипер вызывался в состав юношеской и молодежной сборной России. Также Третьяк вызывался в состав основной сборной России на Евротур, но к играм не привлекался.