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30 августа 2017, 11:02 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Евгений Федоров назначен главным тренером клуба ВХЛ «Буран»

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Евгений Федоров назначен новым главным тренером воронежского «Бурана», сообщается на официальном сайте клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Как отмечается в сообщении, Федоров сменил у руля «Бурана» Сергея Карого, который вместе с Александром Даниловым будет работать в «Россоши» (Национальная молодежная хоккейная лига).

«Сергей Валерьевич отлично себя зарекомендовал в работе с молодежью. Этот тренерский тандем уже показывал хорошие результаты, в том числе, под их руководством ХК “Россошь” завоевал медали первенства НМХЛ. Максим Колесников также остается в структуре клуба», — сказал генеральный директор клуба Артем Тройнин.

Помогать Федорову будет Александр Трофимов. «Что касается Евгения Федорова и Александра Трофимова, можно сказать, что их тренерская карьера только начинается. Однако у них есть огромный игровой опыт, амбиции, желание работать и достигать поставленные задачи. Оба специалиста молоды, и я думаю, что они быстро найдут общий язык с нашей командой», — добавил Тройнин.

В прошлом сезоне «Буран» не вышел в плей-офф ВХЛ, заняв 25-е место в общей таблице лиги.
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