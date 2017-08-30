Евгений Федоров назначен главным тренером клуба ВХЛ «Буран»

Как отмечается в сообщении, Федоров сменил у руля «Бурана» Сергея Карого, который вместе с Александром Даниловым будет работать в «Россоши» (Национальная молодежная хоккейная лига).

«Сергей Валерьевич отлично себя зарекомендовал в работе с молодежью. Этот тренерский тандем уже показывал хорошие результаты, в том числе, под их руководством ХК “Россошь” завоевал медали первенства НМХЛ. Максим Колесников также остается в структуре клуба», — сказал генеральный директор клуба Артем Тройнин.

Помогать Федорову будет Александр Трофимов. «Что касается Евгения Федорова и Александра Трофимова, можно сказать, что их тренерская карьера только начинается. Однако у них есть огромный игровой опыт, амбиции, желание работать и достигать поставленные задачи. Оба специалиста молоды, и я думаю, что они быстро найдут общий язык с нашей командой», — добавил Тройнин.