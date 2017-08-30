У воронежского «Бурана» сменился тренерский состав

У воронежского «Бурана» новый главный тренер — у руля команды теперь встанет Евгений Фёдоров. По словам генерального директора клуба Артёма Тройнина, тренерская карьера наставника только начинается.

При этом игровой опыт нового главного тренера большой. Он играл за «Крылья Советов», «АК Барс», «Динамо», «Металлург» и другие знаменитые команды.

Кстати, место второго тренера также займёт другой человек. Им станет Александр Трофимов. Предыдущие же наставники клуба теперь будут работать в хоккейном клубе «Россошь».