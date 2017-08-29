Мужа омской гимнастки не берут в КХЛ

В топ-15 попали и близкие Омску фамилии. Среди безработных упоминается защитник Никита Никитин. Покинувший «Авангард» в июле 2017 года Никитин все никак не найдет новой команды.

Условия, предложенные в Омске, его якобы не утроили, а в НХЛ, по данным экспертов сайта «Чемпионат», Никитину в его нынешнем состоянии заиграть почти нереально. Впрочем, игрок не теряет надежды заключить контракт за океаном.

В число безработных попал некогда игравший за «Авангард» Игорь Мусатов, более известный как муж олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой.

«В прошлом сезоне Мусатов достаточно неожиданно оказался в “Словане”, став первым в истории россиянином в составе братиславской команды. Дело в том, что Игоря хорошо знает главный тренер команды Милош Ржига, работавший с ним в “Спартаке”. Он его и позвал. Но в новом сезоне форварда в составе команды не оказалось. В Братиславе решили полностью перестроить систему работы, да и проблемы с финансами дают о себе знать», — комментируют на «Чемпионате» нынешнее положение дел Мусатова.

Отметим, что за время игры в омском «Авангарде» Игорь Мусатов большой пользы команде не принес, а только отметился скандалом. В марте 2015 года Игорь Мусатов устроил пьяный дебош в одном из столичных баров. Спортсмен отказался оплатить счет на 1700 рублей, в результате чего персонал ночного заведения вызвал наряд полиции.