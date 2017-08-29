«Адмирал» уступил в морском дерби «Сочи»

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» из Владивостока проиграл четвертую встречу подряд. На сей раз «моряки» уступили клубу «Сочи» из одноименного города, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на видеообзор тура КХЛ.

Уже к пятой минуте встречи хозяева вели в счете 2:0. Вначале они успешно сыграли в нашей зоне и добили шайбу в ворота Игоря Бобкова. А затем сочинцам удался дальний бросок.

«Моряки» не пали духом и заперли хозяев в их зоне. Броски по воротам соперника следовали один за другим. Причерноморским «леопардам» ничего не оставалось, как нарушать правила, и сделали они это трижды. Одно из удалений получилось реализовать — 2:1. С подачи защитника Артема Земченка отличился новичок команды Евгений Григоренко, наш нападающий открыл счет заброшенным шайбам за «Адмирал». К тому же этот гол для нашей команды оказался первым в этом сезоне при игре в большинстве.

Под занавес периода арбитры оставили дальневосточников втроем на полторы минуты, но атаки хозяев остановила оборона владивостокских хоккеистов во главе с Игорем Бобковым.

После этого игра выровнялась. Счет в матче не менялся до 59-й минуты. Тренерский штаб «Адмирала» уже подумывал о замене вратаря шестым полевым игроком. Но тут хозяева забили третий гол в наши ворота и решили судьбу матча — 3:1.

Следующий матч состоится 1 сентября в Челябинске.