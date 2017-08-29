«Сибирь» проиграла впервые в сезоне

Матч «Сибирь» — «Торпедо» завершился со счетом 2:3. В первом периоде Энлунд вывел хозяев вперед, во втором игровом отрезке «Сибирь» и «Торпедо» обменялись голами, а в третьем периоде гости забили в ворота Салака две шайбы.

«Торпедо» перебросало «Сибирь», нанеся 69 ударов против 36, из них в створ 32 удара против 15. Игроки «Сибири» набрали 10 штрафных минут, соперник — 6 минут.

«“Сибирь”, спасибо за игру. Игра была очень яркая и агрессивная. Мы очень серьезно готовились к этой игре, мы знали, насколько хорошо “Сибирь” начала дома, насколько хорош Салак», — заявил тренер «Торпедо» Петерис Скудра на послематчевой пресс-конференции.

В свою очередь, наставник «Сибири» Павел Зубов взял ответственность за поражение на себя. «Не будем выносить сор из избы, я беру всю вину на себя, разбираться будем внутри. Столько ошибок невынужденных — на другом уровне должны такие ошибки совершаться. Но что есть, то есть — надо работать, совершенствоваться, других людей у нас не будет», — сказал главный тренер.

Три предыдущих домашних матча «Сибирь» выиграла: 22 августа был повержен московский «Спартак» (3:1), 24 августа потерпело поражение рижское «Динамо» (2:1), 26 августа осталась без очков «Северсталь» (2:1). Причем в последнем матче победная шайба была забита за 27 секунд до окончания третьего периода.

Следующая игра «Сибири» состоится 1 сентября в Братиславе — наши хоккеисты скрестят клюшки с игроками «Слована». Матч начнется в 22.00 по новосибирскому времени.