«Трактор» уступил «Автомобилисту»
В уральском дерби «черно-белые» проиграли екатеринбургской команде со счетом 1:2 (1:1 0:0 0:1), сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Счет открыли хозяева — Александр Рыбаков удачно подправил шайбу после броска Александра Шинина.
«Автомобилист» быстро отыгрался — Тэйлор Бек красиво переиграл Павла Францоуза.
Победную шайбу гости забили в начале третьего периода — точно бросил Алексей Михнов.
В концовке матча «Трактор» много атаковал, менял вратаря на шестого полевого игрока, однако забить Якубу Коваржу больше не смог — «Автомобилист» выиграл со счетом 2:1.
Таким образом, «черно-белые» потерпели второе поражение подряд, после трех игр у команды Анвара Гатиятулина 3 очка. Следующий соперник «Трактора» — магнитогорский «Металлург». Игра состоится в Челябинске во вторник, 29 августа. Начало — в 19:00.
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