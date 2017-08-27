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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30810884/
27 августа 2017, 20:34 | Хоккей: Россия | ГТРК "Южный Урал"

«Трактор» уступил «Автомобилисту»

В уральском дерби «черно-белые» проиграли екатеринбургской команде со счетом 1:2 (1:1 0:0 0:1), сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Счет открыли хозяева — Александр Рыбаков удачно подправил шайбу после броска Александра Шинина.

«Автомобилист» быстро отыгрался — Тэйлор Бек красиво переиграл Павла Францоуза.

Победную шайбу гости забили в начале третьего периода — точно бросил Алексей Михнов.

В концовке матча «Трактор» много атаковал, менял вратаря на шестого полевого игрока, однако забить Якубу Коваржу больше не смог — «Автомобилист» выиграл со счетом 2:1.

Таким образом, «черно-белые» потерпели второе поражение подряд, после трех игр у команды Анвара Гатиятулина 3 очка. Следующий соперник «Трактора» — магнитогорский «Металлург». Игра состоится в Челябинске во вторник, 29 августа. Начало — в 19:00.

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