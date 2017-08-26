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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30805082/
26 августа 2017, 17:03 | Хоккей: Россия | ТАСС

«Сибирь» победила «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

ТАСС, 26 августа. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Сибири» отличились Александр Шаров (40-я минута) и Владимир Первушин (60). За «Северсталь» шайбу забросил Матей Странски (21).

В следующем матче «Сибирь» примет нижегородское «Торпедо». «Северсталь» сыграет в гостях с астанинским «Барысом». Обе встречи пройдут 28 августа.

«Сибирь» занимает первое место в таблице Восточной конференции с девятью очками. «Северсталь» опустилась на 11-ю строчку с двумя очками.
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