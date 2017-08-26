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26 августа 2017, 15:02 | Хоккей: Россия | РИА "Воронеж"

«Ростов» разгромил «Буран» в Воронеже

«Ураганные» уступили со счетом 0:4 в товарищеском матче.

Хоккеисты «Бурана» проиграли «Ростову» со счетом 0:4 в домашнем товарищеском матче в субботу, 26 августа. Воронежцы пропустили по одной шайбе в первом и втором периодах и еще две — в заключительном игровом отрезке.

«Буран» стартует в ВХЛ 9 сентября выездным матчем против «Химика». Через два дня, 11 сентября, команда Сергея Карого сыграет против чеховской «Звезды». А 14 и 16 сентября воронежцы на выезде выйдут на лед против китайских «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу» соответственно.
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