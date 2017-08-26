«Ростов» разгромил «Буран» в Воронеже

Хоккеисты «Бурана» проиграли «Ростову» со счетом 0:4 в домашнем товарищеском матче в субботу, 26 августа. Воронежцы пропустили по одной шайбе в первом и втором периодах и еще две — в заключительном игровом отрезке.

«Буран» стартует в ВХЛ 9 сентября выездным матчем против «Химика». Через два дня, 11 сентября, команда Сергея Карого сыграет против чеховской «Звезды». А 14 и 16 сентября воронежцы на выезде выйдут на лед против китайских «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу» соответственно.