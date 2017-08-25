Женская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии на Турнире четырех наций

Встреча, прошедшая в Траносе (Швеция), завершилась со счетом 3:1 (1:0; 2:1; 0:0) в пользу финской команды, в составе россиянок на 23-й минуте отличилась Анна Шохина.

Следующий матч в рамках турнира сборная России проведет против команды Германии в субботу.