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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30800376/
25 августа 2017, 20:45 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Женская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии на Турнире четырех наций

Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в матче Турнира четырех наций.

Встреча, прошедшая в Траносе (Швеция), завершилась со счетом 3:1 (1:0; 2:1; 0:0) в пользу финской команды, в составе россиянок на 23-й минуте отличилась Анна Шохина.

Следующий матч в рамках турнира сборная России проведет против команды Германии в субботу.
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Новости Российского хоккея

Назван состав женской сборной России по хоккею на Турнир четырех наций в Швеции

Назван состав женской сборной России по хоккею на Турнир четырех наций в Швеции

ТАСС, 24 августа. Тренерский штаб женской сборной России по хоккею назвал итоговый состав национальной команды на Турнир четырех наций, который пройдет в шведском Траносе. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
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