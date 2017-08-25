«Сарыарка» обыграла «Южный Урал» в матче Кубка губернатора Оренбургской области

В финале турнира команды сыграют вновь.



«Южный Урал» — «Сарыарка» 3:6 (1:3,1:1,1:2)



Шайбы:

0:1 — 02:04 Тополь (Фахрутдинов, Поляков). В равенстве

0:2 — 05:12 Борисевич. В равенстве

1:2 — 16:50 Скатов (Сметанин, Кропачев). В равенстве

1:3 — 17:50 Соколов (Валицкий, Зиазов). В равенстве

1:4 — 28:10 Тополь (Фахрутдинов, Рыжих). В равенстве

2:4 — 35:08 Скатов (Кочкарёв, Сметанин). В равенстве

3:4 — 41:37 Сметанин (Скатов). В равенстве

3:5 — 43:51 Сарваров (Антоновский, Иванов). В равенстве

3:6 — 46:26 Ломако (Ердаков, Иванов). В большинстве



Вратари: Перетягин — Костин.