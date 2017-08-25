«Сарыарка» обыграла «Южный Урал» в матче Кубка губернатора Оренбургской области
В заключительном матче группового этапа Кубка губернатора Оренбургской области карагандинская «Сарыарка» уверенно обыгрывала орский «Южный Урал»..
В финале турнира команды сыграют вновь.
«Южный Урал» — «Сарыарка» 3:6 (1:3,1:1,1:2)
Шайбы:
0:1 — 02:04 Тополь (Фахрутдинов, Поляков). В равенстве
0:2 — 05:12 Борисевич. В равенстве
1:2 — 16:50 Скатов (Сметанин, Кропачев). В равенстве
1:3 — 17:50 Соколов (Валицкий, Зиазов). В равенстве
1:4 — 28:10 Тополь (Фахрутдинов, Рыжих). В равенстве
2:4 — 35:08 Скатов (Кочкарёв, Сметанин). В равенстве
3:4 — 41:37 Сметанин (Скатов). В равенстве
3:5 — 43:51 Сарваров (Антоновский, Иванов). В равенстве
3:6 — 46:26 Ломако (Ердаков, Иванов). В большинстве
Вратари: Перетягин — Костин.
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