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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30797124/
25 августа 2017, 15:41 | Хоккей: Россия | ТАСС

Регламент соревнований Ночной хоккейной лиги сезона-2017/18 глобально не поменялся

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Регламент чемпионата Ночной хоккейной лиги не претерпел коренных изменений по сравнению с прошлым сезоном. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор лиги Игорь Бахмутов.

По словам генерального директора лиги Игоря Бахмутова в регламент были внесены незначительные изменения не носящие принципиального характера. Увеличить
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Чемпионат лиги, носящий статус всероссийского фестиваля среди любительских команд, стартует 2 сентября матчем в Москве. На всероссийской конференции региональных представителей лиги было объявлено, что в финальной части сыграют более 170 команд на семи ледовых площадках Сочи. Предстоящий чемпионат будет посвящен 45-летию Суперсерии между сборными СССР и Канады.

«Хотел бы поблагодарить всех участников конференции, региональных представителей, которые присылали в огромном количестве свои предложения. Но, к сожалению, все они носили “региональный” характер, где существует отдельно взятая проблема, которую хотят решить, — сказал Бахмутов. — Регламент является универсальным документом, который должен распространяться на все регионы Российской Федерации, а не только на отдельно взятый регион, поэтому мы внесли незначительные изменения, не носящие принципиального характера. Это было сделано, потому что подавляющее большинство регионов, команд, игроков привыкли к этому регламенту, и мы посчитали ненужным ничего менять».

«Регламент на подписи у президента Федерации хоккея России Владислава Александровича Третьяка. С нами согласованы все статьи и пункты документа. Не исключаю, что в этом сезоне мы проработаем какие-то предложения, и, возможно, какие-то изменения со следующего сезона будут», — добавил он.

В нынешнем году финальная часть соревнований проходила в Сочи с 3 по 17 мая. Гала-матч с участием президента РФ Владимира Путина состоялся 10 мая.

«Объективно говоря, нигде, кроме как в Сочи, такого спортивного кластера больше нет. Это самое удобное место, где можно проводить турнир подобного рода, — сказал Бахмутов. — В положении о проведении фестиваля мы поставили те же самые сроки, но с учетом предполагаемого увеличения команд, в том числе и в финале в Сочи, расширится количество площадок. Сроки финала, скорее всего, останутся теми же, что были и раньше».
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