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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30796037/
25 августа 2017, 14:28 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги стартует 2 сентября в Москве

Новый, седьмой сезон Ночной хоккейной лиги возьмёт своё начало 2 сентября 2017 года в Москве, сообщили на Всероссийской конференции региональных представителей организации.

Именно в эту дату началась легендарная Суперсерия-72 между сборными СССР и Канады, которой посвящено грядущее соревнование. В матче открытия московского отборочного этапа в дивизионе «Лига Надежды» силами померятся команды «Арктик» и «Ядрёный вождь». Эта встреча станет первой и во всём в регулярном чемпионате седьмого сезона НХЛ.
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