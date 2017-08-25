Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги стартует 2 сентября в Москве

Именно в эту дату началась легендарная Суперсерия-72 между сборными СССР и Канады, которой посвящено грядущее соревнование. В матче открытия московского отборочного этапа в дивизионе «Лига Надежды» силами померятся команды «Арктик» и «Ядрёный вождь». Эта встреча станет первой и во всём в регулярном чемпионате седьмого сезона НХЛ.