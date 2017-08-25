Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги будет посвящён Суперсерии-72

«Мы стоим на пороге открытия седьмого Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Мы начинаем год 45-летия величайшего события в истории мирового хоккея — легендарной Суперсерии СССР — Канада 1972 года. Решено посвятить его выдающимся мастерам ледовой игры, которые в форме советской сборной развеяли миф о непобедимости канадцев», — передаёт слова Бахмутова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.