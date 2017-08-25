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25 августа 2017, 12:42 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги будет посвящён Суперсерии-72

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов заявил, что седьмой сезон НХЛ будет посвящён 45-летию Суперсерии СССР — Канада.

«Мы стоим на пороге открытия седьмого Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Мы начинаем год 45-летия величайшего события в истории мирового хоккея — легендарной Суперсерии СССР — Канада 1972 года. Решено посвятить его выдающимся мастерам ледовой игры, которые в форме советской сборной развеяли миф о непобедимости канадцев», — передаёт слова Бахмутова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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