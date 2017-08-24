Вратарь «Сибири» разместил на шлеме погибшего Вьюхина
Голкипер ХК «Сибирь» Эдуард Рейзвих представил свой новый шлем, на котором поместил портрет бывшего вратаря клуба Александра Вьюхина, погибшего в авиакатастрофе.
«Шлем Эдуарда Рейзвиха. Память Вьюхину и символ “Сибири”» — так называется видеоролик с презентацией нового шлема. Болельщики положительно оценили дизайн. «Достойно. Вьюхину — вечная память», — написал один из них в комментариях к ролику.
Контракт с Эдуардом Рейзвихом был подписан в мае текущего года. Хоккеист является уроженцем Омска и воспитанником «Авангарда». В КХЛ дебютировал в сезоне 2009/2010. Всего на его счету за «Авангард» 24 матча. Последние два сезона Эдуард провел в высшей лиге.
Александр Вьюхин выступал за «Сибирь» в 2003—2007 годах, был основным вратарем команды. Затем играл за череповецкую «Северсталь», новокузнецкий «Металлург» и ярославский «Локомотив». Погиб на 39-м году жизни вместе с командой «Локомотива» 7 сентября 2011 года при взлете самолета с ярославского аэропорта.
В прошлом году другой вратарь «Сибири», Александр Салак, организовал конкурс для болельщиков, предложив придумать для него дизайн нового шлема. Победительницей стала магистрантка НГТУ, которая получила в награду клюшку своего кумира.
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