Тренер «Авангарда» объяснил проигрыши в Астане «работой над ошибками»

«Конечно, мы все хотим выигрывать. Но предсезонные турниры… В моей практике это всегда был набор контрольных матчей. Ты много работаешь, но к играм еще специально не готовишься. Даешь нагрузку, делаешь работу над ошибками. На турнире в Астане мы в каждом поединке увидели моменты, над которыми надо работать. Цельной игры, наверное, ни в одном матче не получилось, за исключением, разве что, против «Трактора», — поделился тренер.

При этом, по словам Скабелки, готовиться к чемпионату команда начала именно после турнира в Казахстане, когда началась уже работа над тактикой и игрой в неравных составах, а мелочи были отшлифованы на домашних играх в рамках Мемориала Блинова. Ранее же больше внимания уделялось силовым упражнением, прокомментировал наставник «Авангарда».

Напомним, ранее главный тренер «ястребов» заявлял, что и не ставил перед подопечными зачаси побеждать и работать на результат в предсезонных матчах.

Так, первая игра сезона уже прошла и удачно завершилась для омских «ястребов» — победой над рижским «Динамо» со счетом 3:1. Следующий матч состоится сегодня, 24 августа, также на домашнем льду с череповецкой «Северсталью».