Тренер «Авангарда» объяснил проигрыши в Астане «работой над ошибками»
Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка в интервью KHL.ru прокомментировал разочаровавший многих турнир в Астане, где «ястребы» из пяти игр смогли победить только в двух, и рассказал о целях предсезонного турнира.
«Конечно, мы все хотим выигрывать. Но предсезонные турниры… В моей практике это всегда был набор контрольных матчей. Ты много работаешь, но к играм еще специально не готовишься. Даешь нагрузку, делаешь работу над ошибками. На турнире в Астане мы в каждом поединке увидели моменты, над которыми надо работать. Цельной игры, наверное, ни в одном матче не получилось, за исключением, разве что, против «Трактора», — поделился тренер.
При этом, по словам Скабелки, готовиться к чемпионату команда начала именно после турнира в Казахстане, когда началась уже работа над тактикой и игрой в неравных составах, а мелочи были отшлифованы на домашних играх в рамках Мемориала Блинова. Ранее же больше внимания уделялось силовым упражнением, прокомментировал наставник «Авангарда».
Напомним, ранее главный тренер «ястребов» заявлял, что и не ставил перед подопечными зачаси побеждать и работать на результат в предсезонных матчах.
Так, первая игра сезона уже прошла и удачно завершилась для омских «ястребов» — победой над рижским «Динамо» со счетом 3:1. Следующий матч состоится сегодня, 24 августа, также на домашнем льду с череповецкой «Северсталью».
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