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23 августа 2017, 21:14 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

ХК «Трактор» двумя шайбами обыграл «Ладу»

Челябинцы одержали победу на выезде.

ХК «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде в Тольятти обыграл «Ладу», забросив две шайбы и не пропустив ни одной.

Авторами голов у челябинцев стали Пол Щехура и Артём Пеньковский: первый поразил ворота хозяев льда на 7-й минуте при равных составах, а второй — на 57-й минуте в большинстве.

Следующую встречу челябинцы проведут также на выезде, 25 августа встретившись с магнитогорским «Металлургом».
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