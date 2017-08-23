ХК «Трактор» двумя шайбами обыграл «Ладу»

ХК «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде в Тольятти обыграл «Ладу», забросив две шайбы и не пропустив ни одной.

Авторами голов у челябинцев стали Пол Щехура и Артём Пеньковский: первый поразил ворота хозяев льда на 7-й минуте при равных составах, а второй — на 57-й минуте в большинстве.

Следующую встречу челябинцы проведут также на выезде, 25 августа встретившись с магнитогорским «Металлургом».