Нижегородский ХК «Чайка» проиграл нижнекамскому «Реактору» 22 августа

В первый день соревнований прошло два матча. В поединке между ярославским «Локо-Юниором» и казанским «Ирбисом» сильнее оказались хоккеисты из столицы Татарстана, итог встречи — 4:2.

Во втором матче на льду сошлись нижегородская «Чайка» и нижнекамский «Реактор». Подопечные Вячеслава Рьянова больше атаковали, создавали опасные моменты, заставляли соперника удаляться и заслуженно ушли на первый перерыв в статусе лидера — счет открыл Вячеслав Коротин.

Во втором периоде ход игры изменился. «Реактор» заметно прибавил в активности и заставил Анатолия Иноземцева трудиться в поте лица для того, чтобы сохранить ворота «Чайки» в неприкосновенности. Голкипер удалось выдержать натиск.

Третий период подарил болельщикам настоящую голевую «перестрелку», вместив в себя уже к десятой минуте три заброшенных шайбы — 2:2 (у нижегородцев отличился Сергей Жилов). Пятиминутное удаление в составе «Чайки» ближе к концовке встречи заставило болельщиков на трибунах понервничать. В итоге в меньшинстве хозяева выстояли, но спустя несколько секунд после окончания штрафного времени «Реактор» все же вышел в лидеры впервые по ходу встречи — 2:3. Подопечные Вячеслава Рьянова приложили максимум усилий для того, чтобы уйти от поражения, однако догнать соперника не удалось.

Таким образом, после первого игрового дня турнира лидерство с 3 очками захватили «Ирбис» и «Реактор». «Чайка» и «Локо-Юниор» пока находятся в статусе догоняющих.

23 августа на льду Дворца спорта имени Виктора Коноваленко болельщиков вновь ждет богатый на события хоккейный день. В 13:00 на площадке сойдутся «Реактор» и «Локо-Юниор», в 17:00 зрителей ожидает сражение «Чайки» и «Ирбиса».