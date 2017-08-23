«Сибирь» победила «Спартак» в первом матче сезона: как это было

Новосибирская хоккейная команда Сибирь начинала матч в статусе фаворита. Домашняя арена, поддержка болельщиков, свежа еще память о победе над Магниткой на Турнире Ромазана. Плюс ЛДС «Сибирь» был заполнен до отказа, на матче также присутствовал губернатор Новосибирской области. В общем, мотивации на победу у подопечных Зубова хватало.

Первые минуты матча смотрелись скорей сумбурно, внятных атак не было ни у одной, ни у другой команды, через три минуты первый сольный проход хоккеиста «Сибири» завершился вступлением в игру вратаря «Спартака».

Спустя минуту «Спартак» получил большинство, провел несколько позиционных атак, лишь к концу большинства создав по-настоящему опасный момент у ворот Салака. Сразу после восстановления равенства составов игра пошла живей. На 9 минуте матча уже «Сибирь» получила шанс забить гол, за задержку соперника рукой был удален Пепеляев. Начала большинство «Сибирь» беззубо, долго не удавалось закрепиться в зоне. Потом последовала серия неопасных позиционных атак. Реализовать большинство не удалось.

«Сибири» не удавалось навязать свою игру сопернику. «Спартак» также не спешил форсировать события.

За 5 минут до конца периода «Сибирь упустила во вратарской нападающего «Спартака», но шайба слетела с крюка когда Салак уже лежал на льду.

Потасовка, удаление получили два игрока «Спартака» и один игрок «Сибири». Новосибирцы за 4 минуты до конца периода получили шанс выйти вперед.

«Спартак» успешно оборонялся и первый период закончился нулевой ничьей.

В целом в первом периоде «Сибирь» и «Спартак» выглядели достаточно невнятно, ошибки при передачах никуда не делись, защита всего пару раз, но прозевала игроков «Спартака, а вот Салак оказался, как всегда надежен.

Во втором периоде, спустя минуту после начала внезапный перехват шайбы у ворота Спартака, филигранная пауза перед броском и Коньков открывает счет. Трибуны повеселели, «Сибирь» пошла в атаку.

Прошла минута, когда в ворота «Спартака залетела вторая шайба, но ворота были сдвинуты и судьи удалились для видеопросмотра. Ожидание затягивалось, трибуны хотели шайбу, гол был засчитан, в итоге через 2,5 минуты после начала второго периода «Сибирь» вела в счете 2:0, автором шайбы стал Сигарев.

Но едва прозвучал свисток, как «Спартаку» удалось отыграть одну шайбу, её забил Лещенко. Москивичи воспрянули и начали опасно контратаковать. Забитая шайба стала внезапной как пощечина. Зубов взял тайм-аут. Эта мера возымела эффект, «Сибирь встрепенулась и игра пошла, а встречных курсах.

Во второй половине второго периода наша команда снова начала активную борьбу в зоне соперника, хоккеистам «Спартака» пришлось отражать серьёзный напор новосибирцев.

На 33 минуте получил штраф Александр Салак за «умышленный сдвиг ворот». «Сибирь» отстаивает позиции в меньшинстве — 2-минутное наказание отбывал Коньков.

Сибирь провела опасную контратаку которая едва не закончилась голом, но шайба подлетела и закрутилась слишком высоко, угодив в руку хоккеисту.

В целом во втором периоде игра новосибирцев стала выглядеть симпатичней, появились опасные атаки, которые вылились в два забитых гола, но пропущенная игра внесла некоторую растерянность в игру подопечных Зубова, чем воспользовался «Спартак», навязав на часть периода свою игру. Защита новосибирцев показала себя хорошо, хоккеисты ложились под шайбу и вообще показывали качественную игру.

В начале третьего периода «Сибирь» решила во что бы то ни стало воспользоваться большинством, с первых секунд команда ринулась в атаку, создав два голевых момента, но шайба ворота не летела. Большинство забитых шайб не принесло, зато первая контратака «Спартака» едва не стала голом. Обстановка накалялась, обе команды не хотели уступать.

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«Сибирь» получила очередное большинство на 4 минуте третьего периода. Новосибирцы много целились, возили шайбу по зоне, искали лучшую позицию, но бросали мало. Без бросков не бывает голов, не случилось их и в этом большинстве.

За 4 минуты до конца матча произошло чудо, Энлунд прошел всю зону за воротами, вернулся в среднюю зону на удачу бросил в сторону ворот, вратарь не плотно зафиксировал шайбу и она медленно покатилась в сторону ленточки. Секунду все завороженно смотрели, вратарь дернулся, но санников уже был у ворот и смог подправить шайбу. 3:1.

В концовке матча «Сибирь» осталась в меньшинстве, «Спартак» выпустил на лёд шесть игроков, но результат не изменился.

Следующий матч «Сибирь» проведет в Новосибирске 24 августа против «Динамо» из Риги.

Начало игры в 19:30.