«Сибирь» победила «Спартак» в первом матче сезона: как это было
ХК «Сибирь» победил со счетом 3:1, три шайбы за полторы минуты, проход Энлунда и надежный Салак — обзор матча в материале «Вестей».
Новосибирская хоккейная команда Сибирь начинала матч в статусе фаворита. Домашняя арена, поддержка болельщиков, свежа еще память о победе над Магниткой на Турнире Ромазана. Плюс ЛДС «Сибирь» был заполнен до отказа, на матче также присутствовал губернатор Новосибирской области. В общем, мотивации на победу у подопечных Зубова хватало.
Первые минуты матча смотрелись скорей сумбурно, внятных атак не было ни у одной, ни у другой команды, через три минуты первый сольный проход хоккеиста «Сибири» завершился вступлением в игру вратаря «Спартака».
Спустя минуту «Спартак» получил большинство, провел несколько позиционных атак, лишь к концу большинства создав
«Сибири» не удавалось навязать свою игру сопернику. «Спартак» также не спешил форсировать события.
За 5 минут до конца периода «Сибирь упустила во вратарской нападающего «Спартака», но шайба слетела с крюка когда Салак уже лежал на льду.
Потасовка, удаление получили два игрока «Спартака» и один игрок «Сибири». Новосибирцы за 4 минуты до конца периода получили шанс выйти вперед.
«Спартак» успешно оборонялся и первый период закончился нулевой ничьей.
В целом в первом периоде «Сибирь» и «Спартак» выглядели достаточно невнятно, ошибки при передачах никуда не делись, защита всего пару раз, но прозевала игроков «Спартака, а вот Салак оказался, как всегда надежен.
Во втором периоде, спустя минуту после начала внезапный перехват шайбы у ворота Спартака, филигранная пауза перед броском и Коньков открывает счет. Трибуны повеселели, «Сибирь» пошла в атаку.
Прошла минута, когда в ворота «Спартака залетела вторая шайба, но ворота были сдвинуты и судьи удалились для видеопросмотра. Ожидание затягивалось, трибуны хотели шайбу, гол был засчитан, в итоге через 2,5 минуты после начала второго периода «Сибирь» вела в счете 2:0, автором шайбы стал Сигарев.
Но едва прозвучал свисток, как «Спартаку» удалось отыграть одну шайбу, её забил Лещенко. Москивичи воспрянули и начали опасно контратаковать. Забитая шайба стала внезапной как пощечина. Зубов взял
Во второй половине второго периода наша команда снова начала активную борьбу в зоне соперника, хоккеистам «Спартака» пришлось отражать серьёзный напор новосибирцев.
На 33 минуте получил штраф Александр Салак за «умышленный сдвиг ворот». «Сибирь» отстаивает позиции в меньшинстве — 2-минутное наказание отбывал Коньков.
Сибирь провела опасную контратаку которая едва не закончилась голом, но шайба подлетела и закрутилась слишком высоко, угодив в руку хоккеисту.
В целом во втором периоде игра новосибирцев стала выглядеть симпатичней, появились опасные атаки, которые вылились в два забитых гола, но пропущенная игра внесла некоторую растерянность в игру подопечных Зубова, чем воспользовался «Спартак», навязав на часть периода свою игру. Защита новосибирцев показала себя хорошо, хоккеисты ложились под шайбу и вообще показывали качественную игру.
В начале третьего периода «Сибирь» решила во что бы то ни стало воспользоваться большинством, с первых секунд команда ринулась в атаку, создав два голевых момента, но шайба ворота не летела. Большинство забитых шайб не принесло, зато первая контратака «Спартака» едва не стала голом. Обстановка накалялась, обе команды не хотели уступать.
«Сибирь» получила очередное большинство на 4 минуте третьего периода. Новосибирцы много целились, возили шайбу по зоне, искали лучшую позицию, но бросали мало. Без бросков не бывает голов, не случилось их и в этом большинстве.
За 4 минуты до конца матча произошло чудо, Энлунд прошел всю зону за воротами, вернулся в среднюю зону на удачу бросил в сторону ворот, вратарь не плотно зафиксировал шайбу и она медленно покатилась в сторону ленточки. Секунду все завороженно смотрели, вратарь дернулся, но санников уже был у ворот и смог подправить шайбу. 3:1.
В концовке матча «Сибирь» осталась в меньшинстве, «Спартак» выпустил на лёд шесть игроков, но результат не изменился.
Следующий матч «Сибирь» проведет в Новосибирске 24 августа против «Динамо» из Риги.
Начало игры в 19:30.
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