Игроку рижского «Динамо» в Омске сломали челюсть
Шайба попала в лицо Микелиса Редлихса, который пытался защитить свои ворота.
Для хоккеиста рижского «Динамо» Микелиса Редлихса сегодняшний матч с «Авангардом» закончился серьезной травмой. В конце первого периода хоккеист упал на лед, защищая ворота, и в лицо ему попала шайба. Его увели в раздевалку под руки, потребовалась срочная помощь врача.
На послематчевой
Отметим, омских игроков не наказали за бросок. Поскольку Редлихс сам опустился на лед, удар шайбы не посчитали нарушением.
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