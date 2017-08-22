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22 августа 2017, 20:46 | Хоккей: Россия | Om1.ru

Игроку рижского «Динамо» в Омске сломали челюсть

Шайба попала в лицо Микелиса Редлихса, который пытался защитить свои ворота.

Для хоккеиста рижского «Динамо» Микелиса Редлихса сегодняшний матч с «Авангардом» закончился серьезной травмой. В конце первого периода хоккеист упал на лед, защищая ворота, и в лицо ему попала шайба. Его увели в раздевалку под руки, потребовалась срочная помощь врача.

На послематчевой пресс-конференции тренер ХК «Динамо» Сандиш Озолиньш сообщил печальную новость: у Редлихса сломана челюсть, его доставляют самолетом в Ригу.

Отметим, омских игроков не наказали за бросок. Поскольку Редлихс сам опустился на лед, удар шайбы не посчитали нарушением.
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