В столице Сибири возвели памятник хоккеисту
Достопримечательность появилась в честь в честь 55-летнего юбилея хоккейного клуба «Сибирь».
В Новосибирске возле ЛДС «Сибирь» установили памятник хоккеисту. Об этом рассказали в
Организаторы приглашают всех желающих посмотреть на достопримечательность возле Ледового дворца спорта на улице Богдана Хмельницкого, 23. Кстати, сегодня наша команда встретится с Московским «Спартаком» и откроет тем самым новый хоккейный сезон 2017−2018.
Добавим, что в столице Сибири люди уделяют большое внимание этому виду спорта. Есть истинные поклонники, которые не пропускают матчи, есть просто любители, но неравнодушных нет. Например, на днях на первую игру в этом сезоне билеты были распроданы за 4 минуты.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter