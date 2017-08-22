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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30757107/
22 августа 2017, 12:02 | Хоккей: Россия | АиФ Новосибирск

В столице Сибири возвели памятник хоккеисту

Достопримечательность появилась в честь в честь 55-летнего юбилея хоккейного клуба «Сибирь».

В Новосибирске возле ЛДС «Сибирь» установили памятник хоккеисту. Об этом рассказали в пресс-службе Хоккейного клуба.

Организаторы приглашают всех желающих посмотреть на достопримечательность возле Ледового дворца спорта на улице Богдана Хмельницкого, 23. Кстати, сегодня наша команда встретится с Московским «Спартаком» и откроет тем самым новый хоккейный сезон 2017−2018.

Добавим, что в столице Сибири люди уделяют большое внимание этому виду спорта. Есть истинные поклонники, которые не пропускают матчи, есть просто любители, но неравнодушных нет. Например, на днях на первую игру в этом сезоне билеты были распроданы за 4 минуты.
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