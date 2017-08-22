В омском «Авангарде» назначили капитана и его замов

До этого Медведев год играл за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», а прежде все годы карьеры в КХЛ выступал в составе «Ак Барса». За минувший сезон набрал 30 (4+26) очков, всего же за годы игр в КХЛ сыграл 422 матча, забросил 37 шайб и сделал 132 голевые передачи, заработав 450 минут штрафа и придя к показателю полезности «+111».

Ассистентами капитана команды стали 28-летний центрфорвард Андрей Стась и 27-летний нападающий Михаил Фисенко, присоединившиеся к омским «ястребам» в этом году.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-23766163_1165422"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-23766163_1165422", -23766163, 1165422, 'aAem5wrIg82MHp147jqM25bjs4IL')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Михаил Фисенко перешел в «Авангард» из владивостокского «Адмирала», а ранее три сезона выступал за хабаровский «Амур», и по сезону за новосибирскую «Сибирь» и новокузнецкий «Металлург». За минувший сезон Фисенко набрал 12 (6+6) очков, всего за карьеру в КХЛ — забросил 30 шайб, сделал 44 передачи, набрал 282 минуты штрафа и показатель полезности «-57». В «Авангарде» забрал номер 11, который принадлежал любимцу болельщиков Владимиру Соботке.

Андрей Стась в минувшем сезоне и с 2009 по 2014 год играл за минское «Динамо», а в 2014—2017 годы — за ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик». За прошлый сезон набрал 15 (7+8) очков, а всег в КХЛ забросил 51 шайбу, сделал 71 передачу, набрал 296 минут штрафа и показатель полезности «-20».