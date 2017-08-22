В омском «Авангарде» назначили капитана и его замов
Капитаном омского «Авангарда» на сезон 2017/18 вновь стал 34-летний защитник Евгений Медведев, который выполнял функции капитана и в предыдущем сезоне.
До этого Медведев год играл за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», а прежде все годы карьеры в КХЛ выступал в составе «Ак Барса». За минувший сезон набрал 30 (4+26) очков, всего же за годы игр в КХЛ сыграл 422 матча, забросил 37 шайб и сделал 132 голевые передачи, заработав 450 минут штрафа и придя к показателю полезности «+111».
Ассистентами капитана команды стали 28-летний центрфорвард Андрей Стась и 27-летний нападающий Михаил Фисенко, присоединившиеся к омским «ястребам» в этом году.
Михаил Фисенко перешел в «Авангард» из владивостокского «Адмирала», а ранее три сезона выступал за хабаровский «Амур», и по сезону за новосибирскую «Сибирь» и новокузнецкий «Металлург». За минувший сезон Фисенко набрал 12 (6+6) очков, всего за карьеру в КХЛ — забросил 30 шайб, сделал 44 передачи, набрал 282 минуты штрафа и показатель полезности «-57». В «Авангарде» забрал номер 11, который принадлежал любимцу болельщиков Владимиру Соботке.
Андрей Стась в минувшем сезоне и с 2009 по 2014 год играл за минское «Динамо», а в 2014—2017 годы — за ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик». За прошлый сезон набрал 15 (7+8) очков, а всег в КХЛ забросил 51 шайбу, сделал 71 передачу, набрал 296 минут штрафа и показатель полезности «-20».
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