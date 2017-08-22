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22 августа 2017, 7:56 | Хоккей: Россия | Om1.ru

Для болельщиков «Авангарда» организуют подачу автобусов к «Арене-Омск»

После матчей омичи смогут добраться в любую точку города.

Как и в прошлом году, после матчей болельщиков будет ждать муниципальный транспорт: 11 автобусов развезут омичей по домам.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта:

 — Движение автобусов к многофункциональному спортивному комплексу «Арена Омск» организуется с 22 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года с осуществлением попутного подбора пассажиров. Мы гарантируем качественное обслуживание хоккейных болельщиков.

Как отметили на сайте администрации Омска, оплата проезда по городскому тарифу. Все проездные и электронные карты действительны.
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