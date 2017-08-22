Для болельщиков «Авангарда» организуют подачу автобусов к «Арене-Омск»
После матчей омичи смогут добраться в любую точку города.
Как и в прошлом году, после матчей болельщиков будет ждать муниципальный транспорт: 11 автобусов развезут омичей по домам.
Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта:
— Движение автобусов к многофункциональному спортивному комплексу «Арена Омск» организуется с 22 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года с осуществлением попутного подбора пассажиров. Мы гарантируем качественное обслуживание хоккейных болельщиков.
Как отметили на сайте администрации Омска, оплата проезда по городскому тарифу. Все проездные и электронные карты действительны.
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