Для болельщиков «Авангарда» организуют подачу автобусов к «Арене-Омск»

Как и в прошлом году, после матчей болельщиков будет ждать муниципальный транспорт: 11 автобусов развезут омичей по домам.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта:

— Движение автобусов к многофункциональному спортивному комплексу «Арена Омск» организуется с 22 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года с осуществлением попутного подбора пассажиров. Мы гарантируем качественное обслуживание хоккейных болельщиков.

Как отметили на сайте администрации Омска, оплата проезда по городскому тарифу. Все проездные и электронные карты действительны.