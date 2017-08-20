Молодёжный КМ: «Красная Армия» разгромила «Оцеларжи», «Авто» одолел «Давос»
Завершились очередные матчи на молодёжном Кубке мира.
«Красная Армия» одержала разгромную победу над молодёжной командой «Оцеларжи» Тршинец со счётом 6:0.
Заброшенными шайбами в составе «армейцев» отметились Максим Сорокин, Игорь Мясищев, Матвей Гуськов и Артём Комаров, а Никита Попугаев оформил дубль.
«Авто» одержал победу над молодёжной командой «Давос», встреча завершилась со счётом 4:3 Б.
«Авто» вёл со счётом 3:0, но позволил сопернику отыграться. В составе российской команды отличились Антон Кошелев, Павел Воронков и Владислав Шишков. Голы «Давоса» забили Стефан Спиннел, Марино Мизани и Томас Хоффман. В серии буллитов решающий бросок нанёс Владимир Кузнецов.
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