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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30739933/
20 августа 2017, 20:00 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Молодёжный КМ: «Красная Армия» разгромила «Оцеларжи», «Авто» одолел «Давос»

Завершились очередные матчи на молодёжном Кубке мира.

«Красная Армия» одержала разгромную победу над молодёжной командой «Оцеларжи» Тршинец со счётом 6:0.

Заброшенными шайбами в составе «армейцев» отметились Максим Сорокин, Игорь Мясищев, Матвей Гуськов и Артём Комаров, а Никита Попугаев оформил дубль.

«Авто» одержал победу над молодёжной командой «Давос», встреча завершилась со счётом 4:3 Б.

«Авто» вёл со счётом 3:0, но позволил сопернику отыграться. В составе российской команды отличились Антон Кошелев, Павел Воронков и Владислав Шишков. Голы «Давоса» забили Стефан Спиннел, Марино Мизани и Томас Хоффман. В серии буллитов решающий бросок нанёс Владимир Кузнецов.
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