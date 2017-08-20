У «Арены» взять автографы у хоккеистов «Авангарда» и потусить на «Ногу свело» пришли тысячи омичей - ФОТО

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня, 20 августа возле «Арены Омск» стартовал грандиозный опен-эйр «Территория Авангарда». Мероприятие-презентация команды приурочено к началу хоккейного сезона.

Надо сказать, что публика стала подтягиваться задолго до начала. Мамы с ребятишками спешили взять автографы у новобранцев и «старичков» Авангарда. На площади перед спортивным комплексом собрались тысячи людей.

При этом дежурили скорая и несколько нарядов охраны, досматривавшие вещи зрителей.

Сейчас у «Арены» проходит автограф-сессия «Авангарда». Параллельно выступают One Touch Band с хоккейным сетом и Камерный оркестр Омской филармонии «Музыка Битлз».

В 19 часов начнется благотворительный аукцион, где разыграют ужин с «Ястребами».

А завершится действо концертом группы «Ногу свело». Напоследок над главной спортивной ареной Омска ожидают фейерверк.