У «Арены» взять автографы у хоккеистов «Авангарда» и потусить на «Ногу свело» пришли тысячи омичей — ФОТО
На грандиозном
опен-эйре накануне начала хоккейного сезона дежурят скорая и несколько нарядов охраны.
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Видимо, что-то случилось...
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Сегодня, 20 августа возле «Арены Омск» стартовал грандиозный
Надо сказать, что публика стала подтягиваться задолго до начала. Мамы с ребятишками спешили взять автографы у новобранцев и «старичков» Авангарда. На площади перед спортивным комплексом собрались тысячи людей.
При этом дежурили скорая и несколько нарядов охраны, досматривавшие вещи зрителей.
Сейчас у «Арены» проходит
В 19 часов начнется благотворительный аукцион, где разыграют ужин с «Ястребами».
А завершится действо концертом группы «Ногу свело». Напоследок над главной спортивной ареной Омска ожидают фейерверк.
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