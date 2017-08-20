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20 августа 2017, 5:26 | Хоккей: Россия | Хабаровский край сегодня

«Амур» стал бронзовым призёром мемориала Виктора Блинова

22 августа «тигры» сыграют стартовый матч чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

В заключительный день мемориала Виктора Блинова в Омске, в котором хабаровский «Амур» участия не принимал, хозяева льда — хоккеисты «Авангарда» обыграли «Барыс» — 3:1 и в 19-й раз в истории турнира стали его победителями. Команда Андрея Скабелки, в молодости игравшего за наш клуб, набрала 12 очков из 12 возможных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В другом матче «Автомобилист» из Екатеринбурга одолел «Югру» из Ханты-Мансийска — 4:3 и с 9 очками занял второе место.

«Бронза» досталась «Амуру», в активе которого 6 очков. Напомним, что турнир подопечные Андрея Мартемьянова начали с двух поражений от «Автомобилиста» и «Авангарда», но затем сумели поправить своё турнирное положение.

Четвертое место с 3 очками занял «Барыс», а замкнула таблицу «Югра», проигравшая все четыре матча.

Из Омска «Амур» отправился в Нижнекамск, где 22 августа «тиграм» предстоит сыграть стартовый матч чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».
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