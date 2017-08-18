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18 августа 2017, 15:30 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Снежные Барсы» объявили состав на групповой этап Кубка мира

Седьмой Кубок мира среди молодежных клубных команд пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19—27 августа.

«Снежные Барсы» благополучно добрались до города Верхняя Пышма, где на групповом этапе сразятся с тремя молодёжными клубами: «Красная Армия» (Обладатель Кубка Харламова минувшего сезона), «Модо» (Швеция), «Тршинец» (Чехия)..

Тренерский штаб определился с составом, который сыграет на турнире:
Вратари: Денис Каратаев, Руслан Сайхан.

Защитники: Артём Бакушин, Самат Данияр, Ян Калиновский, Ернар Мусабаев, Валерий Нероев, Валерий Орехов, Данил Павлов, Ануарбек Танимов, Евгений Шинкарецкий..

Нападающие: Тенгиз Арслан, Альмухамед Ахметов, Никита Байков, Кирилл Балдин, Данияр Габдуллин, Саян Данияр, Александр Малихов, Сергей Мельников, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Азиз Сейтанов, Егор Ярошенко.

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