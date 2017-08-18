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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30725316/
18 августа 2017, 15:03 | Хоккей: Россия | ГТРК "Южный Урал"

В арене «Трактор» установят один из самых больших кубов в лиге

Самое современное информационное табло появится в ледовом дворце к юбилею челябинского ХК.

В этом году «Трактор» отметит 70 лет со дня основания хоккейного клуба. Праздничные мероприятия по случаю юбилея намечены на декабрь, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу КХ.

«В декабре мы планируем сделать большой подарок всем любителям хоккея, всем болельщикам. Повесить новый современный информационный куб. Это будет, по нашим планам, один из самых больших кубов в лиге», — рассказал директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.

Добавим, новый спортивный сезон для хоккеистов начнется 21 августа. Первый матч челябинцы проведут на выезде. Первая игра домашней серии — 27 августа. «Трактор» встретится в поединке с «Автомобилистом» (Екатеринбург). Далее график игр такой: 29 августа — ХК «Металлург» (Магнитогорск), 1 сентября — «Адмирал» (Владивосток), 3 сентября — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), 5 сентября — «Амур» (Хабаровск).

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