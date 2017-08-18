В арене «Трактор» установят один из самых больших кубов в лиге
Самое современное информационное табло появится в ледовом дворце к юбилею челябинского ХК.
В этом году «Трактор» отметит 70 лет со дня основания хоккейного клуба. Праздничные мероприятия по случаю юбилея намечены на декабрь, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
«В декабре мы планируем сделать большой подарок всем любителям хоккея, всем болельщикам. Повесить новый современный информационный куб. Это будет, по нашим планам, один из самых больших кубов в лиге», — рассказал директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.
Добавим, новый спортивный сезон для хоккеистов начнется 21 августа. Первый матч челябинцы проведут на выезде. Первая игра домашней серии — 27 августа. «Трактор» встретится в поединке с «Автомобилистом» (Екатеринбург). Далее график игр такой: 29 августа — ХК «Металлург» (Магнитогорск), 1 сентября — «Адмирал» (Владивосток), 3 сентября — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), 5 сентября — «Амур» (Хабаровск).
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