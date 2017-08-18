Кубок Башкортостана-2017 выиграл нижнекамский «Нефтехимик»
УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. В Уфе определился победитель Кубка Республики Башкортостан-2017 по хоккею. Нижнекамский «Нефтехимик», проигрывая после первого периода владивостокскому «Адмиралу» 0:1, всё же смог вырвать победу — 3:2.
«Нефтехимики» набрали восемь очков и стали недосягаемы для преследователей. Кубок этого года достается им.
В семь часов вечера начнется матч, где определятся серебряный и бронзовый призеры. «Салават Юлаев» (4 очка) сразится с тольяттинской «Ладой» (2 очка).
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