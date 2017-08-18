Кубок Башкортостана-2017 выиграл нижнекамский «Нефтехимик»

«Нефтехимики» набрали восемь очков и стали недосягаемы для преследователей. Кубок этого года достается им.

В семь часов вечера начнется матч, где определятся серебряный и бронзовый призеры. «Салават Юлаев» (4 очка) сразится с тольяттинской «Ладой» (2 очка).