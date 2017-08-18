Воронежский «Буран» стал клубом-партнёром московского «Динамо» в ВХЛ
Московское «Динамо» подписало партнёрский договор с клубом ВХЛ «Буран».
Ранее у «Динамо» в ВХЛ был
«Динамо» сможет помогать нам игроками. На сегодняшний день в договоре о временном переходе фигурируют 10 хоккеистов. Это для нас хорошее подспорье. Кроме того, «Динамо» поможет с привлечением спонсоров. Мы же, в свою очередь, готовы предоставить рекламные площади. Поэтому, безусловно, «Бурану» выгодно это партнёрство. Я думаю, объединёнными усилиями мы должны поднять общий уровень воронежского хоккея, — сказал гендиректор «Бурана» Артём Тройнин.
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