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18 августа 2017, 11:07 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Воронежский «Буран» стал клубом-партнёром московского «Динамо» в ВХЛ

Московское «Динамо» подписало партнёрский договор с клубом ВХЛ «Буран».

Ранее у «Динамо» в ВХЛ был фарм-клуб — «Динамо» (Балашиха). В прошлом сезоне он выиграл Кубок Братины, однако летом прекратил существование из-за финансовых проблем.

«Динамо» сможет помогать нам игроками. На сегодняшний день в договоре о временном переходе фигурируют 10 хоккеистов. Это для нас хорошее подспорье. Кроме того, «Динамо» поможет с привлечением спонсоров. Мы же, в свою очередь, готовы предоставить рекламные площади. Поэтому, безусловно, «Бурану» выгодно это партнёрство. Я думаю, объединёнными усилиями мы должны поднять общий уровень воронежского хоккея, — сказал гендиректор «Бурана» Артём Тройнин.

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