Капитан ХК «Салават Юлаев» Денис Куляш навестил 12-летнего болельщика, попавшего в ДТП

Беда случилась с 12-летним уфимцем Эмилем. Мальчик попал в аварию и сломал руку. Теперь его ближайшие «друзья» больничная койка и гипс. Однако капитан «Салавата Юлаева» Денис Куляш, узнав о трагедии, не смог остаться в стороне. Ведь школьник болеет лично за хоккеиста.

— Капитан «юлаевцев» подарил 12-летнему Эмилю рюкзак и клубную атрибутику. Мальчик уже идет на поправку, — сообщили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

Конечно же, Денис Куляш не оставил юного болельщика без автографа и селфи. Эмиль очень обрадовался такому посетителю и позвал всех мальчишек, познакомиться с капитаном уфимского хоккейного клуба.