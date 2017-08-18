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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30720685/
18 августа 2017, 8:46 | Хоккей: Россия | Комсомольская правда

Капитан ХК «Салават Юлаев» Денис Куляш навестил 12-летнего болельщика, попавшего в ДТП

Хоккеист подарил мальчик рюкзак к школе и пожелал скорейшего выздоровления.

Беда случилась с 12-летним уфимцем Эмилем. Мальчик попал в аварию и сломал руку. Теперь его ближайшие «друзья» больничная койка и гипс. Однако капитан «Салавата Юлаева» Денис Куляш, узнав о трагедии, не смог остаться в стороне. Ведь школьник болеет лично за хоккеиста.

— Капитан «юлаевцев» подарил 12-летнему Эмилю рюкзак и клубную атрибутику. Мальчик уже идет на поправку, — сообщили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

Конечно же, Денис Куляш не оставил юного болельщика без автографа и селфи. Эмиль очень обрадовался такому посетителю и позвал всех мальчишек, познакомиться с капитаном уфимского хоккейного клуба.
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