Капитан ХК «Салават Юлаев» Денис Куляш навестил 12-летнего болельщика, попавшего в ДТП
Хоккеист подарил мальчик рюкзак к школе и пожелал скорейшего выздоровления.
Беда случилась с 12-летним уфимцем Эмилем. Мальчик попал в аварию и сломал руку. Теперь его ближайшие «друзья» больничная койка и гипс. Однако капитан «Салавата Юлаева» Денис Куляш, узнав о трагедии, не смог остаться в стороне. Ведь школьник болеет лично за хоккеиста.
— Капитан «юлаевцев» подарил 12-летнему Эмилю рюкзак и клубную атрибутику. Мальчик уже идет на поправку, — сообщили в
Конечно же, Денис Куляш не оставил юного болельщика без автографа и селфи. Эмиль очень обрадовался такому посетителю и позвал всех мальчишек, познакомиться с капитаном уфимского хоккейного клуба.
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