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18 августа 2017, 8:44 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

Губернатор Новосибирской области встретился с хоккеистами «Сибири»

Сегодня глава области Владимир Городецкий встретился с хоккейным клубом «Сибирь».

Глава региона поздравил команду с победой в турнире Ромазана. Наша команда на почетном втором месте. С юбилеем. Хоккейному клубу в этом году 55. И вручил символичный подарок — статуэтку сибиряка-хоккеиста.

Особый ритуал — посвящение в команду новых игроков. Сегодня губернатор лично вручил тринадцати новым хоккеистам майки с их игровыми номерами. Сейчас команда готовится к чемпионату Континентальной Хоккейной Лиги. Он стартует 21 августа. Первый матч на следующий день. Наша Сибирь встретиться с московским Спартаком. Противник серьезный. Но, игра пройдет на нашей территории, а дома, как известно, и стены помогают и правительство области.

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Правительство области всегда поддерживало команду. Поддерживала не только таким сбором. Поддерживала как один из спонсоров команды. Поэтому будем продолжать эту миссию».

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