Губернатор Новосибирской области встретился с хоккеистами «Сибири»

Глава региона поздравил команду с победой в турнире Ромазана. Наша команда на почетном втором месте. С юбилеем. Хоккейному клубу в этом году 55. И вручил символичный подарок — статуэтку сибиряка-хоккеиста.

Особый ритуал — посвящение в команду новых игроков. Сегодня губернатор лично вручил тринадцати новым хоккеистам майки с их игровыми номерами. Сейчас команда готовится к чемпионату Континентальной Хоккейной Лиги. Он стартует 21 августа. Первый матч на следующий день. Наша Сибирь встретиться с московским Спартаком. Противник серьезный. Но, игра пройдет на нашей территории, а дома, как известно, и стены помогают и правительство области.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jwGAmkZWQrI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Правительство области всегда поддерживало команду. Поддерживала не только таким сбором. Поддерживала как один из спонсоров команды. Поэтому будем продолжать эту миссию».