«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в матче Мемориала Крутова по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Родион Амиров (9-я и 49-я минуты), Айдар Валеев (20), Булат Миннеханов (23) и Даниил Олейников (28). У проигравших отличился Данила Голубев (56).

В других матчах игрового дня хоккеисты челябинского «Трактора» по буллитам обыграли московский ЦСКА (4:3). Ярославский «Локомотив» победил московское «Динамо» (5:2).

После трех туров в турнирной таблице лидирует «Салават Юлаев» (9 очков), второе место занимает «Локомотив» (7), третье — «Трактор» (4), четвертое — ЦСКА (4), пятое — «Динамо» (3), шестое — «Спартак» (0).

Следующий тур пройдет в субботу. «Динамо» сыграет со «Спартаком», ЦСКА — с «Локомотивом», «Трактор» — с «Салаватом Юлаевым». Соревнования завершатся 20 августа.

Турнир проводится с 2013 года ежегодно в память о двукратном олимпийском чемпионе, обладателе Кубка Канады, пятикратном чемпионе мира, многократном чемпионе СССР Владимире Крутове. С 2002 года Крутов возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства (ныне — ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»), которая после его смерти в 2012 году стала одним из организаторов Мемориала Крутова. Под руководством Крутова в 2003 году состоялась первая в истории России Спартакиада учащихся страны.