Зубов: ХК «Сибирь» прибавляет в плане тактики и физической подготовки

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» успел подготовиться к предстоящему сезону, несмотря на большое количество новичков в команде. Об этом на встрече команды с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким рассказал главный тренер «Сибири» Павел Зубов.

«Мы собрались 3 июля и сразу же перешли к подготовке на льду. Команда серьезно обновилась, линия атаки — на 90%, поэтому времени на “раскачку” у нас не было. На Мемориале Ромазана в Магнитогорске заняли второе место. Прогресс команды виден и по тактической, и по физической подготовке», — сказал Зубов.

Он отметил, что, несмотря на большой объем работы по подготовке команды и сжатые сроки, тренерский штаб постарался по максимуму сохранить программу тренировок и сборов перед сезоном, которая была разработана ранее.

В межсезонье состав «Сибири» пополнили 17 игроков, покинули команду 18 хоккеистов.