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17 августа 2017, 3:29 | Хоккей: Россия | Хабаровский край сегодня

«Тигры» не справились с «ястребами»

Хоккеисты «Амура» терпят второе поражение на мемориале Виктора Блинова.

Во втором матче мемориала Виктора Блинова в Омске хоккеисты «Амура» вновь уступили: на этот раз хозяевам льда — «Авангарду» — 2:5, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Тигры» активно начали матч и владели инициативой практически весь первый период. Однако счет удалось открыть хозяевам.

«Амур» сумел отыграться в середине матча усилиями Никиты Камалова. Причем в этот момент хабаровчане играли в меньшинстве. Затем Вячеслав Литовченко вывел дальневосточников вперед.

Но в счёте «тигры» вели лишь пару минут. Ещё до второго перерыва «ястребам» удалось дважды огорчить Юху Метсола и выйти вперед — 3:2.

Спустя 15 секунд после начала третьего периода Юхан Сундстрём упрочил преимущество «Авангарда». Все вопросы о победителе матча снял Андре Петерссон.

В другом матче второго дня турнира «Барыс» обыграл «Югру» — 4:2.

Пока в турнире лидируют хозяева, набравшие 6 очков. По 3 очка в активе «Автомобилиста» и «Барыса», сыгравшие пока по одному матчу. «Амур» и «Югра» очков не имеют.

Сегодня «тигры» встретятся с «Югрой».
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