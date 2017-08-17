Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.

Хоккейный клуб Приморского края «Адмирал» уступил тольятинскому ХК «Лада» на льду соперника. Игра завершилась со счетом 4:5. Победителя определила серия послематчевых бросков, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации пресс-службы хоккейного клуба, на матч против «Лады» тренерский штаб приморской команды выпустил девять хоккеистов, не игравших накануне, и полностью сменил вратарскую бригаду. Иван Налимов, вышедший в старте, проводил первую игру после возвращения в «Адмирал». Также впервые в межсезонье сыграл защитник Артём Земчёнок.

В составе «Лады» на лед вышли сразу пять игроков в разное время выступавших за приморцев: голкипер Евгений Иванников, защитники Дмитрий Воробьёв и Дмитрий Костромитин, нападающие Никита Филатов и Станислав Бочаров.

Матч начался с удаления в составе «Адмирала», которое реализовал Геноуэй броском от синей линии. Через две минуты Зернов удвоил преимущество тольяттинцев. Виктор Александров довольно быстро сумел одну шайбу отыграть, но через три минуты Стрельцов вновь восстановил разницу в две шайбы — 1:3 после стартового отрезка.

Второй период прошел под знаком судейского свистка, 16 минут штрафа выписали арбитры командам. К шестой минуте «моряки» счет сравняли, Жафяров отличился в меньшинстве, а Казаков в большинстве. На экваторе встречи произошла запланированная смена голкипера, вместо Ивана Налимова вышел Максим Третьяк. Через 72 секунды тольяттинцы усилиями Бабенко в большинстве распечатали и его.

Третий период «Адмирал» начал в двойном численном преимуществе и сумел сравнять счет — дубль оформил Максим Казаков, вышедший на этот матч с капитанской нашивкой. Больше голов зрители не увидели.

В овертайме «моряки» сумели отбиться в меньшинстве, а победителя определила серия послематчевых бросков. На точный выстрел Максима Казакова тольяттинцы ответили двумя шайбами от Зернова и Филатова.

Статистика:

«Лада» (12): Иванников (Лазушин); Воробьев — Геноуэй (2), Филатов — Новотны — Мастрюков; Ежов — Сотниекс (2), Белоусов — Зернов (2) — Бабенко (2); Гуркин (2) — Дьяков, Валуйский — Соин — Бочаров; Костромитин, Жарков — Ахметов — А. Стрельцов, Рахимуллин.