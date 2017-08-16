«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче мемориала Крутова по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Савелий Кувардин (22-я минута) и Егор Сучков (38, 60). У проигравших отличился Данила Хулапов (59).

В других матчах игрового дня хоккеисты челябинского «Трактора» проиграли московскому «Динамо» (2:4), ярославский «Локомотив» разгромил столичный «Спартак» (10:3).

В четверг «Динамо» сыграет с «Локомотивом», ЦСКА — с «Трактором», «Спартак» — с «Салаватом Юлаевым». Соревнования завершатся 20 августа.

Турнир проводится с 2013 года ежегодно в память о двукратном олимпийском чемпионе, обладателе Кубка Канады, пятикратном чемпионе мира, многократном чемпионе СССР Владимире Крутове. С 2002 года Крутов возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства (ныне — ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»), которая после его смерти в 2012 году стала одним из организаторов «Мемориала Крутова». Под руководством Крутова в 2003 году состоялась первая в истории России Спартакиада учащихся страны.