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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30705003/
16 августа 2017, 19:25 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Юные хоккеисты «Трактора» и «Сокола» устроили массовую драку

На турнире команд 2005 года рождения в матче челябинского «Трактора» и красноярского «Сокола» произошла массовая драка между юными хоккеистами.

Челябинцы одержали разгромную победу над соперником со счётом 10:1. После финального свистка началась словесная перепалка, позже переросшая в массовую драку. Зрители и тренеры были вынуждены самостоятельно разнимать спортсменов.

В турнире принимают участие юные хоккеисты из Челябинска, Астаны, Орска, Бердска и Красноярска.
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