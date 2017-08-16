Юные хоккеисты «Трактора» и «Сокола» устроили массовую драку
На турнире команд 2005 года рождения в матче челябинского «Трактора» и красноярского «Сокола» произошла массовая драка между юными хоккеистами.
Челябинцы одержали разгромную победу над соперником со счётом 10:1. После финального свистка началась словесная перепалка, позже переросшая в массовую драку. Зрители и тренеры были вынуждены самостоятельно разнимать спортсменов.
В турнире принимают участие юные хоккеисты из Челябинска, Астаны, Орска, Бердска и Красноярска.
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