«Лада» победила «Адмирал» в матче Кубка Башкортостана по хоккею
Встреча завершилась со счетом 5:4 по буллитам.
ТАСС, 16 августа. Тольяттинская «Лада» обыграла владивостокский «Адмирал» в серии буллитов со счетом 5:4 в матче Кубка Башкортостана по хоккею. Турнир проходит в Уфе.
В составе «Лады» отличились Чэй Геноуэй (2-я минута), Денис Зернов (5), Александр Стрельцов (10), Юрий Бабенко (32), победный буллит реализовал Никита Филатов. За «Адмирал» шайбы забросили Виктор Александров (7), Дамир Жафяров (24), Максим Казаков (25, 40).
В среду также пройдет матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».
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