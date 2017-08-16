Президент омского «Авангарда» рассказал о конфликтах внутри команды

Так, ранее «Чемпионат.com» сообщал об «определенных проблемах» молодого форварда в коллективе, в частности, конфликтном случае с тренером.

«Когда говорили про разборки Лауты с главным тренером — возьмите билеты в нашей бухгалтерии, в это время Лаута был уже здесь в Омске и де-факто не мог разбираться со Скабелкой», — опроверг информацию Шалаев.

Также президент клуба опроверг и сведения о напряженных отношениях хоккеистов с главным тренером и даже коалиции против Скабелки.