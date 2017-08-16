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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30701181/
16 августа 2017, 14:14 | Хоккей: Россия | СуперОмск

Президент омского «Авангарда» рассказал о конфликтах внутри команды

Президент ХК «Авангард» Владимир Шалаев в эфире программы «Держи передачу» прокомментировал слухи о конфликте воспитанника омского хоккея, нападающего Артура Лауты с тренером Андреем Скабелкой.

Так, ранее «Чемпионат.com» сообщал об «определенных проблемах» молодого форварда в коллективе, в частности, конфликтном случае с тренером.

«Когда говорили про разборки Лауты с главным тренером — возьмите билеты в нашей бухгалтерии, в это время Лаута был уже здесь в Омске и де-факто не мог разбираться со Скабелкой», — опроверг информацию Шалаев.

Также президент клуба опроверг и сведения о напряженных отношениях хоккеистов с главным тренером и даже коалиции против Скабелки.

«Даже если меня будут уверять все из тренерского штаба, что никаких там трений нет, я в это не поверю, такого не может быть. У нас очень мощный состав, хорошие ребята. Игроки с именем, самолюбивые, все спортсмены с большой буквы — и чтобы они все были такие гладенькие и пушистые, этого не бывает. Конечно же, какие-то рабочие моменты есть напряженные», — признал Шалаев, исключив, что игроки могут восстать против наставника.
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