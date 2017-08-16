Президент омского «Авангарда» рассказал о конфликтах внутри команды
Президент ХК «Авангард» Владимир Шалаев в эфире программы «Держи передачу» прокомментировал слухи о конфликте воспитанника омского хоккея, нападающего Артура Лауты с тренером Андреем Скабелкой.
Так, ранее «Чемпионат.com» сообщал об «определенных проблемах» молодого форварда в коллективе, в частности, конфликтном случае с тренером.
«Когда говорили про разборки Лауты с главным тренером — возьмите билеты в нашей бухгалтерии, в это время Лаута был уже здесь в Омске и
Также президент клуба опроверг и сведения о напряженных отношениях хоккеистов с главным тренером и даже коалиции против Скабелки.
«Даже если меня будут уверять все из тренерского штаба, что никаких там трений нет, я в это не поверю, такого не может быть. У нас очень мощный состав, хорошие ребята. Игроки с именем, самолюбивые, все спортсмены с большой буквы — и чтобы они все были такие гладенькие и пушистые, этого не бывает. Конечно же,
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