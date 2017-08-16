На Среднем Урале пройдет Кубок мира по хоккею

Состязания пройдут сразу на двух площадках — в КРК «Уралец» в Екатеринбурге и в Ледовой арене им. Александра Козицына в Верхней Пышме.

Как сообщает пресс-служба холдинга УГМК, открытие Кубка мира состоится 19 августа в 18:30 в КРК «Уралец».

Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие руководители Свердловской области и Уральской горно-металлургической компании, а также легендарный хоккеист, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

За главный трофей Кубка будут бороться восемь команд из России, Финляндии, Швейцарии, Латвии, Швеции, Чехии и Казахстана. Нашу страну представят хозяева турнира — дружина «Авто» (молодежная команда «Автомобилиста») и московская «Красная Армия».

Группа А сыграет в Екатеринбурге, группа Б — в Верхней Пышме. Серия плей-офф состоится в КРК «Уралец».

Какой из клубов станет обладателем золотых, серебряных и бронзовых медалей, зрители узнают 27 августа.

В Екатеринбурге игровая программа откроется 19 августа матчем швейцарского «Давоса» с ХК «Рига» (Латвия). А в главной встрече дня хозяева, екатеринбургский «Авто», примут финский «Йокерит» (четырехкратного чемпиона финской молодежной SM-лиги).

В Верхней Пышме на лед выйдут сначала российская «Красная Армия» и шведский «Модо», а затем «Тршинец» (Чехия) и «Снежные Барсы"(Казахстан).

«Нам в очередной раз посчастливилось принять у себя на льду международные соревнования по хоккею. И хотя здесь пройдут только групповые встречи, верхнепышминцы станут свидетелями ярких матчей профессионалов», — отмечает директор Ледовой арены Александр Какуша. По словам старшего тренера отделения хоккея Ледовой арены Романа Кулевского, проведение Кубка мира в Верхней Пышме — это наглядное пособие для подрастающего поколения хоккеистов.

«Увидеть профессионалов вживую: их действия в атаке, защите, создание голевых моментов, значит, загореться желанием быть похожим на них», — сказал он. Отметим, что верхнепышминская площадка уже не раз проходила проверку на соответствие международным стандартам. При финансовой поддержке АО «Уралэлектромедь» на арене применили новые технологии подготовки льда, которые ликвидируют блики при трансляции матчей; установили новый поликарбонатный борт; поле оснастили новыми воротами финского производства; за процессом игры будет следить система «видеогол», состоящая из пяти камер; в каждой раздевалке смонтирована система обратного отсчета. Большие изменения претерпел и КРК «Уралец».

В соответствии с требованиями регламента КХЛ на арене установлены новая система видеонаблюдения и видеокуб большего, площадью 8 на 8 метров, размера.

В здании заменены инженерные сети, обновлен и утеплен фасад, его украсила архитектурная подсветка. Количество мест на автопарковке увеличено более чем в два раза.