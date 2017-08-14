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14 августа 2017, 14:59 | Хоккей: Россия | Om1.ru

«Авангард» собирается урезать зарплату своему нападающему Пережогину

Самый дорогой игрок клуба, получающий в месяц по 7,5 миллионов рублей, теперь будет играть на новых условиях, хотя его нынешний контракт действителен до весны 2018 года.

Омский хоккейный клуб «Авангард» начинает экономить на звездах. Как стало известно сегодня, руководство клуба приняло решение урезать зарплату 34-летнего нападающего Александра Пережогина.
О возможном уменьшении доходов хоккеиста сообщило агентство «Р-Спорт».

По некоторым данным, сам Пережогин и его агент уже извещены об изменении условий и пытаются вести переговоры. Насколько снизится сумма контракта — не сообщается, однако известно, что сейчас Пережогин зарабатывает порядка 90 миллионов рублей в год, что составляет около 7,5 миллионов рублей в месяц.
Пережогин является одним из самых высокооплачиваемых и результативных хоккеистов омского клуба.

В сезоне-2016/17 он набрал 28 очков в 60 матчах регулярного чемпионата и 2 очка в 9 играх плей-офф. Нынешний контракт Пережогина с «Авангардом» заканчивается лишь в апреле 2018 года и пока не известно, будет ли он продлен.

Хоккейный клуб «Авангард» начал испытывать проблемы с финансированием несколько лет назад, несмотря на серьезную поддержку «Газпрома». В марте 2015 года правительство Омской области приняло решение приостановить финансирование клуба из бюджетных средств, после чего клуб начал экономить на многомиллионных гонорарах хоккеистов.

Для сравнения, чешский хоккеист Яромир Ягр, подписавший контракт с омским «Авангардом» в 2008 году, получил за три сезона $33,5 млн. Но тогда клуб не был ограничен в средствах, а приезд Ягра в Омск лично финансировал по просьбе губернатора Леонида Полежаева российский олигарх Роман Абрамович.
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