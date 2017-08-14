Брагин вызвал 28 игроков на сбор молодежной сборной России

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Турнир в Финляндии пройдет с 23 по 27 августа. В первом матче турнира сборная России 24 августа сыграет с командой Швеции.

На сбор российской «молодежки» в Новогорске, который стартует 16 августа, вызваны следующие игроки:

вратари — Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачев («Трактор»), Кирилл Устименко («Динамо» Санкт-Петербург);.

защитники — Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев (все — «Локо»), Николай Богатов («Ирбис»), Григорий Дронов («Металлург» Магнитогорск), Егор Зайцев («Динамо» Москва), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы»), Владимир Мирошниченко («Красная Армия»), Владислав Семин («СКА-1946»), Александр Шепелев («Белые Медведи»);.

нападающие — Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо»), Павел Горохов, Данила Моисеев («Русские Витязи»), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба — «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Кирилл Кошурников, Марсель Шолохов (оба — «Белые Медведи»), Павел Кукштель, Михаил Мальцев (оба — «СКА-1946»), Артем Манукян («Омские Ястребы»), Максим Рассейкин («Авто»), Тимур Хафизов («Нефтехимик»), Игорь Швырев («Стальные Лисы»).