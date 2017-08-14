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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30676569/
14 августа 2017, 13:02 | Хоккей: Россия | ТАСС

«Сибирь» подписала контракт с хоккеистом Кириллом Воробьевым

Срок соглашения с 22-летним хоккеистом не разглашается.

ТАСС, 14 августа. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» заключил контракт с защитником Кириллом Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 22-летним хоккеистом не разглашается.

Минувший сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Воробьев провел в нижегородском «Торпедо» и «Сибири». В 16 матчах за новосибирский клуб он забросил одну шайбу. По окончании сезона защитник перешел в московский ЦСКА и провел с ним предсезонную подготовку.
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