Орешкин назначен главным тренером МХК «Динамо» СПб

Он будет занимать должность главного тренера команды. Николай Акимов продолжает работать в команде как старший тренер МХК «Динамо».



В 2001 году Орешкин вошёл в тренерский штаб системы московского «Динамо», а в 2011 году возглавил молодёжную команду ХК МВД. В сезоне-2011/12 тренер завоевал с ней бронзовые медали чемпионата МХЛ. Спустя три сезона в МХЛ лиге Орешкин перешёл на должность главного тренера «Динамо» Балашиха, выступающего в Высшей хоккейной лиге. В конце 2015 года он возглавил московское «Динамо» в КХЛ и два сезона подряд доводил команду до полуфинала Западной конференции.