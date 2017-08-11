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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30657658/
11 августа 2017, 16:10 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Орешкин назначен главным тренером МХК «Динамо» СПб

В тренерский штаб МХК «Динамо» СПб вошёл известный специалист Сергей Орешкин.

Он будет занимать должность главного тренера команды. Николай Акимов продолжает работать в команде как старший тренер МХК «Динамо».

В 2001 году Орешкин вошёл в тренерский штаб системы московского «Динамо», а в 2011 году возглавил молодёжную команду ХК МВД. В сезоне-2011/12 тренер завоевал с ней бронзовые медали чемпионата МХЛ. Спустя три сезона в МХЛ лиге Орешкин перешёл на должность главного тренера «Динамо» Балашиха, выступающего в Высшей хоккейной лиге. В конце 2015 года он возглавил московское «Динамо» в КХЛ и два сезона подряд доводил команду до полуфинала Западной конференции.
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