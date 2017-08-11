Емец, обменянный из «Кузни» в «Ак Барс», продолжит карьеру в «Нефтянике»

Об этом информирует официальный сайт альметьевской команды Высшей хоккейной лиги. Хоккеист начинал предсезонную подготовку в составе казанского «Барса». Ранее вместе с ещё шестью игроками Емец был обменян из новокузнецкого «Металлурга», исключённого из числа участников Континентальной хоккейной лиги, в казанский «Ак Барс».



В минувшем сезоне Емец провёл в Континентальной хоккейной лиге за «Кузню» 39 матчей и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-15».