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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30653440/
11 августа 2017, 11:10 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Емец, обменянный из «Кузни» в «Ак Барс», продолжит карьеру в «Нефтянике»

Нападающий Иван Емец перешёл в «Нефтяник».

Об этом информирует официальный сайт альметьевской команды Высшей хоккейной лиги. Хоккеист начинал предсезонную подготовку в составе казанского «Барса». Ранее вместе с ещё шестью игроками Емец был обменян из новокузнецкого «Металлурга», исключённого из числа участников Континентальной хоккейной лиги, в казанский «Ак Барс».

В минувшем сезоне Емец провёл в Континентальной хоккейной лиге за «Кузню» 39 матчей и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-15».
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