Молодежка «Куньлуня» может провести домашние матчи МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге

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Молодежная команда из Китая, входящяя в систему клуба КХЛ «Куньлунь», была включена в состав участников молодежной лиги 8 августа.

— Поскольку наша команда будет играть в Западной конференции, то остальным клубам будет накладно постоянно летать к нам, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы китайского клуба. — Поэтому мы очень серьезно рассматриваем вопрос о проведении домашних матчей ближе к Москве. Рассматриваются варианты проведения домашних матчей в Пекине, Риге и Санкт- Петербурге.

В Риге есть арена, где играет ХК «Рига», и есть другая, расположенная рядом с аэропортом. В Санкт-Петербурге рассматриваются два дворца, один из которых — «Юбилейный.