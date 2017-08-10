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10 августа 2017, 11:30 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

Молодежка «Куньлуня» может провести домашние матчи МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар Юниор» сообщила, что клуб может проводить домашние матчи регулярного чемпионата МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге.

<nobr>Пресс-служба</nobr> Куньлунь Ред Стар Юниор сообщила что клуб может проводить домашние матчи регулярного чемпионата <span class=error>МХЛ</span> в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> или Риге. Увеличить
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Молодежная команда из Китая, входящяя в систему клуба КХЛ «Куньлунь», была включена в состав участников молодежной лиги 8 августа.

— Поскольку наша команда будет играть в Западной конференции, то остальным клубам будет накладно постоянно летать к нам, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы китайского клуба. — Поэтому мы очень серьезно рассматриваем вопрос о проведении домашних матчей ближе к Москве. Рассматриваются варианты проведения домашних матчей в Пекине, Риге и Санкт- Петербурге.

В Риге есть арена, где играет ХК «Рига», и есть другая, расположенная рядом с аэропортом. В Санкт-Петербурге рассматриваются два дворца, один из которых — «Юбилейный.

Отмечается, что в плей-офф МХЛ «Куньлунь Ред Стар Юниор» может проводить матчи в Пекине.
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