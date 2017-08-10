Молодежка «Куньлуня» может провести домашние матчи МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге
Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар Юниор» сообщила, что клуб может проводить домашние матчи регулярного чемпионата МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге.
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Молодежная команда из Китая, входящяя в систему клуба КХЛ «Куньлунь», была включена в состав участников молодежной лиги 8 августа.
— Поскольку наша команда будет играть в Западной конференции, то остальным клубам будет накладно постоянно летать к нам, — приводит ТАСС слова представителя
В Риге есть арена, где играет ХК «Рига», и есть другая, расположенная рядом с аэропортом. В
Отмечается, что в
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