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9 августа 2017, 10:44 | Хоккей: Россия | РИА "Воронеж"

Воронежский «Буран» стартовал с поражения на предсезонном турнире

Команда Сергея Карого уступила «Рязани» со счетом 1:3.

Хоккеисты «Бурана» проиграли «Рязани» на предсезонном турнире со счетом 1:3 во вторник, 8 августа. Матч состоялся в рамках Кубка федерации хоккея Рязанской области.

В первом периоде команды не смогли открыть счет. Во втором отрезке в течение 10 минут воронежцы дважды пропустили от хозяев льда. На 52 минуте Роман Аксенов отыграл одну шайбу, но в конце матча «Рязань» забросила в третий раз и удержала преимущество.

Второй матч турнира против ЦСК ВВС состоится в среду, 9 августа. Начало встречи — в 15 часов.
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